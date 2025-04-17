الإبقاء على مدير المعهد الثانوي بالمزونة وكلّ المشمولين بالبحث التحقيقي في القضيّة بحالة سراح

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، الإبقاء على مدير المعهد الثانوي بالمزونة (ولاية سيدي بوزيد) بحالة سراح، مع كلّ المشمولين بالبحث التحقيقي وعددهم أربعة، في حادثة وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة إثنين آخرين نتيجة سقوط جزء من سور المعهد، وفق ما أكّده المساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة والناطق باسم المحكمة جوهر القابسي.

وأوضح القابسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأبحاث والأعمال الإستقرائيّة لا تزال جارية لتحديد المسؤولية الجزائيّة ضدّ كل من ارتكب خطأ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو ثبت تقصيره في القيام بفعل كان من الواجب القيام به، وتحديد العلاقة السببيّة بين تلك الأفعال والنتيجة الإجرامية.

وذكّر بأنّه منذ الإعلام بالحادثة، تنقّل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان يوم 14 أفريل الجاري، بعد أن تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل جريمتي القتل والجرح عن غير قصد، طبقا للفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائيّة .

وينص الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.

أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.

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