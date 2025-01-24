الإحاطة بـ 478 مؤسسة صناعية في إطار مشروع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني

خصص اجتماع لجنة قيادة مشروع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني برئاسة وزيرةالصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة، لمتابعة تقدم برنامج « تطوير النمو النوعي للتشغيل (CQE) » .

واستعر ض الاجتماع أهم أنشطة البرنامج الذي انطلق سنة 2022 ،والانجازات التي تم تحقيقها خلال فترة تنفيذه حيث تمت الإحاطة ب478 مؤسسة صناعية موزعة على كافة ولايات الجمهورية قصد تحسين انتاجياتها وقدرتها التنافسية من خلال تمكينها من خدمات مجددة ذات علاقة بتسهيل التصدير واعتماد الاقتصاد الأخضر والتقليص من انبعاثات الكربون واعتماد التكنولوجيات الحديثة والصناعة الذكية والرقمنة.

وشملت تدخلات البرنامج عدة قطاعات صناعية خاصة منها القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الكيميائية والصناعات الإلكترونية والميكانيكية وغيرها.

يذكر أنه بفضل تدخلات البرنامج تم إحداث حوالي1200 موطن شغل كما تم تسجيل تحسن في رقم معاملات المؤسسات بفضل الترشيد في استهلاك الطاقة والمدخلات الصناعية واعتماد طرق وأساليب إنتاج نظيفة لضمان تموقع المؤسسات في الأسواق الخارجية والحصول على منتجات مطابقة للمواصفات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “النمو النوعي للتشغيل للفترة (2022 -2026) ممول بصفة تشاركية من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي.

حضرالاجتماع بالخصوص ممثلة القسم الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي في تونس ماريا تاتاكي والمسؤولة عن برنامج التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في تونس جاكلين قروث ورئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ماتياس قروسمان.

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