الإحتفاظ برياض بن فضل لـ5 أيام

أعلن حزب القطب، بأنه تم صبيحة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، إيقاف منسقه العام رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة.

وأوضح الحزب في بيان له، أنه تم إعلام رياض بن فضل بالاحتفاظ به لمدة 05 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه.

وفي هذا السياق، ندد الحزب بما وصفه بـ « الممارسة التعسفية التي تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية » ، حسب نص البيان.

وطالب القطب بإطلاق سراح رياض بن فضل فورا، ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده، داعيا كل الأحزاب والمنظمات وكل الأحرار للوقوف ضد القمع والتنكيل بالمعارضين بهدف ترهيبهم واسكاتهم.

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