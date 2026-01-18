الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه

أكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت بالإحتفاظ بسيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام صادرة في حقه عن المحكمة الإبتدائية بتونس ومحكمة الإستئناف بتونس.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت شهر جانفي الجاري بالحكم غيابيا على النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.

من جهته، أدان حزب ائتلاف الكرامة بأشدِّ العبارات ما اعتبرها « جريمة » تسليم المحامي والناشط السياسي سيف الدين مخلوف، رئيس المكتب السياسي للحزب، من قبل النظام الجزائري إلى سلطات تونس يوم 18 جانفي 2026. واعتبر ائتلاف الكرامة أن ما حدث خطوة خطيرة تمثّل تواطؤًا مع منظومة القمع والاستبداد، ومشاركة في تنفيذ أحكام مسيّسة تفتقد لأدنى الضمانات القضائية.

وشدد الائتلاف على أن هذا التسليم، تمَّ في ظروف غامضة وبطريقة تثير الريبة، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تُعد الجزائر طرفًا فيها، والذي يحظر إعادة أي معارض سياسي إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد والمحاكمات غير العادلة.

