الإحتفاظ بعوني شركة لتركيب كبّالات السيارات من أجل الإعتداء بالعنف على مواطن



أعلنت مساء اليوم الخميس 6 مارس 2025، الإدارة العامة للأمن الوطني وفق بلاغ أصدرته، الإحتفاظ بعوني شركة مختصة في تركيب كبّالات السيارات من أجل الإعتداء بالعنف على مواطن.

وجاء في نص البلاغ أنه وعلى إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يوثّق تعمّد عونان تابعان لشركة خاصة مختصة في تركيب كبالات السيارات الإعتداء بالعنف على مواطن بجهة ضفاف البحيرة بحضور عون أمن.

تم على إثره اقتيادهما والمتضرر من قبل عون الأمن المذكور إلى مقر مقر مركز الأمن الوطني بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما أين وقع الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

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