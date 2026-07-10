الإدارة العامة للأداءات تدعو إلى اليقظة والحذر من أشخاص ينتحلون صفة أعوانها

أعلنت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها اليوم، أنه على إثر تداول أخبار مفادها تعمّد بعض الأشخاص انتحال صفة أعوان بالإدارة العامة للأداءات واتّصالهم هاتفيا ببعض المؤسّسات قصد جمع تبرّعات لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونية، فإنها تدعو العموم إلى توخّي الحيطة واليقظة والحذر وتجنّب تقديم أي تبرع لأيّ شخص يدّعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية.

كما حثتهم على ضرورة إعلام مصالح الأمن الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

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