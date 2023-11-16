الإذاعة الوطنية تسترجع صفحتها الرسميّة على فايسبوك

أعلنت الإذاعة الوطنية التونسية اليوم الخميس، أنه تم « استرجاع صفحتها الرّسمية على الفايسبوك بعد حل الإشكال مع شركة Meta، وذلك إثر تعرض الصفحة صباح أمس الأول إلى عملية قرصنة، بالإضافة إلى تعرض صفحات أخرى تابعة للإذاعة التونسية للتنبيهات والإغلاق ».

ودعت الإذاعة متابعيها في بلاغ نشرته على صفحتها بالفايسبوك وموقعها الرسمي، إلى التفهّم، كما إعتذرت « عن عدم مسؤوليتها عما صدر عن الصفحة من منشورات انطلاقا من تاريخ اختراقها وحتى استرجاعها. »

كلمات البحث :الإذاعة الوطنية;صفحة رسمية;فايسبوك