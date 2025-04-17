الإذن بمباشرة الأبحاث مع شخص تعمد نشر الادعاءات على شبكة التواصل الاجتماعي لتأجيج الأوضاع

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أن عددا من الصفحات والمواقع بشبكة التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا مفادها إقدام شخص على حرق نفسه بسبب سوء معاملته وتعرضه لمضايقات من قبل أعوان أمن تابعين لإحدى المناطق الجهوية للأمن الوطني.

وأكدت إدارة الأمن الوطني أن هذه الأخبار الزائفة صدرت عن شخص إعترف بتعمده نشر هذه الادعاءات بحسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منه لتأجيج الأوضاع وتأليب الرأي العام ضد المؤسسة الأمنية.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة الأبحاث العدلية مع مروج الإشاعة والاحتفاظ به من أجل « استعمال شبكات الأنترنات ومواقع التواصل الاجتماعي وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام » فيما تزال الأبحاث متواصلة.

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