الإستعدادات لشهر رمضان محور اجتماع بمقر وزارة التجارة

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024،على اجتماع خصص للنظر في الاستعدادات لتأمين حسن سير السوق تزويدا وأسعارا خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2025 وذلك بحضور رئيسة الديوان والرئيس المدير العام لشركة أسواق الجملة ببئر القصعة والمتصرف المفوض للديوان التونسي للتجارة والمديرين العامين بالوزارة وممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والمجامع المهنية المشتركة و ديوان الأراضي الدولية و ديوان تربية الماشية .

وقد تم، خلال هذا الاجتماع، استعراض تقديرات الإنتاج والمتوفرات والمخزونات من مختلف المنتوجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية بما في ذلك المواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة وتقييم مدى تغطيتها لحجم الطلب والحاجيات الاستهلاكية خلال الشهر المعظم.

وقد أكد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية لتطور وضع السوق واستشراف مؤشراتها ومستجداتها في إطار مقاربة استباقية تمكن من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في الوقت المناسب لتعديل تزويد السوق وتفادي أي اشكاليات أمام المستهلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة في الاستهلاك.

وأوصى عبيد بمواصلة المتابعة الحينية والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة التزود في إطار جلسات دورية لتحيين المعطيات الاستشرافية ومعالجة الإشكاليات في الإبان.

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