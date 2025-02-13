الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات وحجز 3.5 كغ من الكوكايين

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات بين أوروبا وتونس.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر توفر معلومات دقيقة حول أنشطة الشبكة، حيث تم تفعيل العمل الميداني والإرشادي لتحديد مكان تواجد المشتبه بهم بجهة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت واستصدار الأذون القانونية اللازمة، نفذت الوحدات الأمنية سلسلة من عمليات التفتيش، أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر الشبكة. كما تم حجز 3.5 كغ من مادة الكوكايين ووسيلة نقل تُستغل في أنشطتهم الإجرامية.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها بمكافحة كافة أشكال الجريمة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج المخدرات، عبر الرقم 71860135، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته، كما أكدت أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بالسرية التامة وبأقصى درجات الجدية.

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