الإطاحة بشبكة دولية مختصة في توريد وترويج المخدرات وحجز أكثر من 420 كلغ من القنب الهندي

تمكنت وحدات الحرس الوطني، إثر عمل استخباراتي دقيق، من الإطاحة بشبكة دوليّة كبرى مختصّة في توريد وترويج المواد المخدّرة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة للتصدّي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المواد المخدّرة بمختلف أنواعها وتعقّب العناصر الناشطة في هذا المجال، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.

وقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 420 كلغ من مادة القنب الهندي « الزطلة » وسيارتين مُستغلة في النشاط الإجرامي، إضافة إلى إيقاف شخصين من أفراد الشبكة و فرار ثالث إلى وجهة غير معلومة وجاري البحث عنه. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الوفاق الإجرامي تديره مجموعة من العناصر المتحصّنة بإحدى الدول الأوروبية.

هذا وقد أذنت النيابة العمومية بنابل للفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث، والاحتفاظ بالموقوفين، وإدراج 07 أشخاص آخرين بالتفتيش.

كلمات البحث :القنب الهندي;شبكة;مخدرات