الإطاحة بشخص مختص في صناعة « الكوكايين » وحجز حوالي 2 كغ من المخدر

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، أن دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بتونس معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم تونس داهمت منزل شخص وضبطته حيث تبين وأنه صادر في شأنه 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة كما تم حجز لديه 1٫6 كغ من مخدر الكوكايين ، أقراص مخدرة ، عدد 21 قارورة من المواد الكيميائية يستغلها في تصنيع المواد المخدرة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.