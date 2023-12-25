الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في تدليس العملة التونسية



تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين من إلقاء القبض على شخصين أصيلي بنقردان، مشتبه بهما في قضية تدليس العملة التونسية وحجز 161 ورقة من فئة 50 دينارا مزيّفة وفق بلاغ نشرته الادارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الاثنين.

وإعترف الشخصان بحيازتهما لمبلغ مالي آخر مزيف وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات الاستعلاماتية بإقليم مدنين وتطاوين بمشاركة دورية تابعة لفرقة التدخلات السريعة منزل المشتبه به أين تم حجز عدد 161 ورقة نقدية من فئة 50 دينارا مزيفة مخبأة بإحكام بمحيط المنزل.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية ‘تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية والمشاركة في وضعها وعرضها وهي مدلسة » والاحتفاظ بالمشتبهين بهما.

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