الإعلان عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الأهلية

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاربعاء، عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل.

وتندرج هذه المنصة الرقمية في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة ملفاتها، حسب ما أفاد به وزير التشغيل لدى افتتاح الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.

وأكد شوّد، حسب بلاغ للوزارة، أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها، مشددا على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.

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