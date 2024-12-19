الإعلان عن تركيبة الكتل البرلمانيّة

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الخميس عن تركيبة الكتل النّيابيّة التي جاءت كالتالي:

* كتلة الأمانة والعمل: 27 عضوا

* كتلة صوت الجمهورية: 25 عضوا

* كتلة الأحرار : 23 عضوا

* الكتلة الوطنية المستقلة: 18 عضوا

* كتلة لينتصر الشعب : 17 عضوا

* كتلة الخط الوطني السيادي: 15 عضوا

* غير المنتمين إلى كتل : 28 عضوا

وأعلن رئيس البرلمان أيضا عن تغيير في الكتل يتعلّق برئاسة النّائب محمد ضو لكتلة لينتصر الشعب.

وفي مستهلّ الجلسة العامّة دعا بودربالة، كل الحاضرين لتلاوة الفاتحة ترحما على الأرواح الزكيّة لجميع شهداء الوطن من المدنيين ومن منتسبي القوات الحاملة للسلاح، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر 2024

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