الإعلان عن جملة من الإجراءات الخاصة بموسم جني الزيتون

أعلنت وزارة الفلاحة، في بلاغ مشترك، أنّ في إطار تجسيم الإجراءات الرئاسية التي تمّ اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 6 نوفمبر 2024 والرامية إلى إنجاح موسم جني الزيتون وخزنه وتحويله وتسويقه وتصديره بما يضمن المحافظة على حقوق الفلاح وتثمين الميزات التفاضلية لهذا المنتوج الوطني، وبهدف تجاوز كافة الإشكاليات التي تعترض القطاع خلال سلسلة الانتاج، وتذليل الصعوبات الإدارية، وتثمين زيت الزيتون المعلب تمّ عقدُ جلسات عمل بين مُمثلين عن وزارات التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة وممثلي المهنة، تقرر على إثرها اتخاذ التدابير التالية:

- متابعة تطبيق الإجراءات الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 09 نوفمبر 2024 والمتعلقة خاصة بوضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الطلب وإقرار برنامج لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين ومواصلة العمل بالإجراءات المتعلقة بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاث أشهر الفائدة الفلاحين وأصحاب المعاصر .

- تسهيل إجراءات التصدير من خلال حذف إجراء الموافقة المسبقة عند التصدير ودعوة المصدرين للاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 الذي يتضمن شروط الإعفاء من المراقبة الفنية عند التصدير .

- الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية. ضبط برنامج ترويجي لاكتساح أسواق خارجية جديدة وواعدة وتحسين الولوج إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليدية، فضلا عن تعزيز حضور ومشاركة الدولة التونسية في التظاهرات الدولية المتخصصة .

-مواصلة مساندة المؤسسات الصناعية المصدرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب من خلال دعم برامجها الترويجية والتسويقية والتعريف بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة .

-إحداث خلايا إنصات، واستغلال خدمة التدخل السريع على الخط على موقع بوابة التجارة الخارجية (PCE.TN) التي تتضمن كل نقاط الاتصال بالهياكل المتدخلة على غرار وزارات التجارة والنقل والفلاحة والداخلية والإدارة العامة للديوانة ومركز النهوض بالصادرات والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (INSSPA) .

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