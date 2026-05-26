الإفراج عن النائب أحمد السعيداني بموجب عفو خاص

أعلن المحامي حسام عطيّة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن منوّبه النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني في إطار عفو خاص.

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أصدر أمس الإثنين، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينًا، مسديا تعليماته بتمتيع 187 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يشار الى أنه تم إيقاف السعيداني، يوم 4 فيفري الفارط على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، الذي نصّ على أنه « يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات ».

وتمّ بتاريخ 6 فيفري الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف.

وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حق السعيداني يوم 19 فيفري الفارط، بالسجن ثمانية أشهر، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

