الإفراج عن الناشط النقابي والمدني حاتم العويني ووصوله للأردن

أفرجت قوات الكيان الصهيوني عن الناشط النقابي والمدني حاتم العويني بعد اعتقاله على متن السفينة « حنظلة » والتي كانت متوجهة لكسر الحصار عن غزة، وفق ما نقلته تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » اليوم الخميس.

وذكرت التنسيقية أن العويني قرر فك إضرابه عن الطعام وخضع للفحوصات الطبية اللازمة من داخل مقر السفارة التونسية في عمان، وأنه « تمسك باقتطاع تذكرة سفر جديدة ورفض تلك التي قدمها له الكيان المحتل، تأكيدا لموقفه الرافض لأي شكل من أشكال الإملاء والخضوع »

ونظمت اللجنة الشعبية الأردنية لدعم المقاومة حفل استقبال للتونسي حاتم العويني ألقى خلاله كلمة تحدث فيها حول القيمة الرمزية لسفينة « حنظلة » ومختلف المحطات التي مرت بها السفينة وطاقمها، واتهم الأنظمة « المتخاذلة والمتواطئة » التي دعمت الكيان الصهيوني في حربه ضد الفلسطينيين « أصحاب الأرض ».

يشار الى أن سفينة « حنظلة » وهي إحدى سفن « أسطول الحرية » لفك الحصار عن قطاع غزة، كانت أبحرت من ميناء سرقوسة في صقلية في اتجاه القطاع، وتم مساء السبت 27 جويلية اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني واختطاف من كان على متنها ، وهم 21 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا من عشر دول من بينهم الناشط النقابي والمدني التونسي حاتم العويني.

ودعت العديد من المنظمات والأحزاب والجمعيات السلطات التونسية للضغط من أجل إطلاق سراح العويني.

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