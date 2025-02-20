الإفراج عن عضو البرلمان وجدي الغاوي الموقوف منذ مارس 2023

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، أمس الأربعاء، الإفراج عن عضو مجلس نواب الشعب وجدي الغاوي الموقوف منذ 13 مارس 2023 في قضية تتعلق بشبهة « تدليس تزكيات ».

وأوضح المحامي، أسامة البرهومي، اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الإفراج عن النائب وجدي الغاوي « لتمتعه بالحصانة البرلمانية »، مضيفا أن المحكمة استجابت لمطلب الإفراج عن موكله، الذي تمسك بحقه في التمتع بالحصانة البرلمانية بصفته عضوا في البرلمان.

وكان وجدي الغاوي صرح لـ(وات)، يوم 13 مارس 2023، بأن أعوان الأمن قاموا بإخراجه من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد آنذاك بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة « تدليس تزكيات ».

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