الإنتهاء من ربط البئر العميقة بمنطقة الحوض بشبكة توزيع ماء الشرب بالكاف

أعلنت مديرة إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف هاجر البحيري، اليوم الاثنين، عن إنتهاء عمليات ربط البئر العميقة الكائنة بمنطقة الحوض بمعتمدية تاجروين بشبكة توزيع المياه بمدينة الكاف، بما سيمكّن من تدعيم منسوب المياه الصالحة للشرب بالمدينة، وينهي حالة العطش التي عانى منها الأهالي طيلة هذه الصائفة بسبب الانقطاعات المطولة للماء الصالح للشرب.

وقالت البحيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه يجري حاليا إنجاز التجارب الأخيرة الضرورية قبل الانطلاق في استغلال البئر التي ستوفر حوالي 31 لترا في الثانية، مبدئيا، لفائدة متساكني مدينة الكاف في انتظار ما ستفرز عنه نتائج التجارب. وتوقّعت أن يتم الإنطلاق الفعلي في استغلال البئر بصفة مباشرة وسط الأسبوع الجاري على اقصى تقدير.

كلمات البحث :البئر العميقة;الكاف;منطقة الحوض;مياه الشرب