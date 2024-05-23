الإنطلاق الرسمي لهيكل التصرف في الوجهة السياحية تونس – قرطاج

أعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الثلاثاء 21 ماي 2024 بفضاء النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، الإطلاق الرسمي لهيكل التصرف في الوجهة السياحية « DMO » تونس – قرطاج، وهو هيكل مستقل يعنى بالتصرف والترويج لهذه الوجهة الهامة في حوض المتوسط والتي تجمع مقومات حضارية و ثقافية متعددة و مخزون تراثي متميز .

وأبرز وزير السياحة أن هيكل التصرف في الوجهة، يتمثل دوره الأساسي في توجيه وتنسيق أنشطة مختلف الفاعلين و المتدخلين في القطاع السياحي على المستوى المحلي و الجهوي كجزء من استراتيجية متماسكة نحو بلوغ هدف مشترك: ضمان القدرة التنافسية واستدامة الوجهة السياحية. مضيفا أن الوزارة تعمل على إطلاق هياكل سياحية أخرى بمختلف مناطق الجمهورية تنفيذا لاستراتيجية تنمية السياحة التونسية التي أطلقتها وزارة السياحة لتنويع العرض السياحي وتطوير السياحة المستدامة والمسؤولة.

وأشار الوزير إلى أن اطلاق هيكل التصرف في وجهة تونس قرطاج، وهو خامس هيكل يتم احداثه بإشراف وزارة السياحة بعد وجهة الظاهر و وجهة جربة ثم وجهة زغوان و وجهة المهدية، يمثل مرحلة هامة جدا في تطوير السياحة التونسية خاصة و أن هذا المشروع الطموح والمميز بحوكمة جديدة وبمشاركة فعالة لكل الفاعلين في القطاع يهدف الى دعم هذه الوجهة لجعلها من أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط وأكثر تنافسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “هيكل التصرف في الوجهة تونس قرطاج” مدعم من طرف مشروع تطوير السياحة المستدامة الذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي « »giz والممول بالشراكة بين الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في اطار مشروع « تونس وجهتنا ».

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