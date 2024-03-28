ائتلاف إلغاء عقوبة الإعدام: اجتثاث الارهاب التكفيري باجتثاث أسبابه لا بتفعيل الإعدام

أصدر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بلاغا على اثر اصدار أحكام ابتدائية في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد تضمّنت 4 أحكاما بالإعدام، أكّد فيه معارضته لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015 ، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام.

ونبّه الإئتلاف إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.

كما شدّد الإئتلاف على ان اصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددا ان العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة. فهي، وباستثناء بعض عناصر التنفيذ، لم تحاكم إلى اليوم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة، كما أنها تحاشتْ كشف او حتى الإشارة للارتباطات والاطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ.

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