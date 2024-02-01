الاتحاد الأوروبي يرفع قرار تجميد أموال بنات بن علي وشقيقة ليلى الطرابلسي

أعلن الإتحاد الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2024، أن مجلسه قرر حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريح 31 جانفي 2011، ابان الثورة التونسية.

ويعني هذا القرار رفع التجميد عن أملاك وأموال هؤلاء الأشخاص في الإتحاد الأوروبي.

وتضمّ قائمة الأسماء المشمولة برفع التجميد كلّ من ابنتين الرئيس الراحل سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى سميرة الطرابلسي، فيما تمّ تمديد قرار التجميد لباقي الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025، وفق القرار نفسه.

كلمات البحث :الاتحاد الأوروبي;تجميد;ليلى الطرابلسي