الاتحاد الأوروبي يفتح باب الترشح في جلسات « شباب وعلوم » لفائدة الطلبة التونسيين

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات « شباب وعلوم » التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية، في إطار مشروع « SWAFY » الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم.

ويوفر المشروع للمشاركين فرصة الانخراط في إحدى المهمتين المقترحتين، إما كمنشطين شبان يتولون تيسير النقاشات وإدارة الجلسات التفاعلية مع التلاميذ، أو كمقررين شبان يتكفلون بتوثيق أعمال الجلسات وإعداد التقارير والتغطيات المتعلقة بها. وأكد القائمون على المشروع أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتنمية مهارات الطلبة في مجالات التواصل والتأطير والتنشيط وإدارة النقاش، إلى جانب تطوير قدراتهم في الكتابة والعمل الميداني والعمل ضمن فريق.

ودعا مشروع « SWAFY » الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم قبل يوم الأربعاء 24 جوان 2026 على الساعة منتصف الليل، مشيرا إلى أن هذه التجربة تندرج في إطار تقريب العلوم من الشباب وتعزيز مشاركتهم في القضايا العلمية والمجتمعية.

ويهدف مشروع « العلوم مع ولفائدة الشباب » (SWAFY) إلى دعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي في المناطق ذات الأولوية، وذلك بتمويل قدره 9,5 ملايين أورو.

ويندرج المشروع ضمن برنامج « EU4Youth » لدعم الشباب التونسي، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لفائدة الفئات الشابة الهشة، بهدف تعزيز إدماجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لا سيما بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

كلمات البحث :الاتحاد الأوروبي;تونسيين;طلبة;علوم