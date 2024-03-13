الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة في تونس

مثّل التعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي ومدى التّقدم في تنفيذ البرامج المشتركة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بسفير الاتحاد الأوروبي في تونس « ماركوس كورنارو Marcus Cornaro « الأربعاء 13 مارس الجاري بمقر الوزارة.

وحضر هذا اللقاء كل من كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار » BEI » في تونس » Jean luc Revéreault ».

وأكد الجانبان على متانة العلاقات التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي شريكها الاستراتيجي والتاريخي وتميزها على جميع المستويات خاصة في المجال الصناعي على غرار الصناعات الغذائية والميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس والطاقة والطاقات المتجددة والمناجم وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأكدا على مواصلة العمل وتكثيف مجالات التعاون لاستقطاب الاستثمار في تونس وإقامة مشاريع جديدة خضراء تعتمد على الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة.

كما تم التطرق إلى مساندة البنك الأوروبي للاستثمار لنشاط الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يتعلق بتحسين الأداء والمردودية وتعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ودعم برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

هذا ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك المميز لتونس في المجال الاقتصادي والتجاري والفني والمالي ومن ناحية الاستثمارات الخراجية المباشرة (88%).

وتبلغ عدد المؤسسات الأوروبية المنتصبة في تونس أكثر من 3300 مؤسسة توفر 400 ألف موطن شغل مباشر.

كما تجدر الإشارة إلى أن الميزان التجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي شهد نموا إيجابيا موفى سنة 2023 بفضل تطور الصادرات الوطنية نحو بلدان الاتحاد.

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