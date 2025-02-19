الاتحاد التونسي للتضامن : انطلاق قبُول مكونات قفة رمضان لفائدة 65 ألف عائلة

انطلق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على مستوى مستودعاته المركزية والاقليمية وبجميع هياكله الجهوية، في قبول المواد الغذائية المكونة لقفة رمضان.

وأفاد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، في بلاغ له مساء اليوم الاربعاء، بأنه شرع في قبول المواد الغذائية المكونة لقفة رمضان قصد تعليبها ثم توزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة في كنف الشفافية والحيادية، كاشفا أن عدد المنتفعين بقفة رمضان يبلغ هذه السنة 65 ألف عائلة.

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