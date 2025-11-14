الاتفاق أوّليا على التحضير لقمّة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي والصحة تحتضنها تونس سنة 2026

عقد وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، جلسة عمل مع الوزيرة الفرنسيّة للذكاء الاصطناعي والرقمنة Anne Le Henanff، في منتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي.

وقدّم وزير الصحّة مصطفى الفرجاني عرضًا موجزًا حول مشاريع الوزارة في الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك الموجّهة لتحسين البنية التحتية الاستشفائية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وقد تمّ الإتفاق أوّليّا على:

• إطلاق قطب مشترك للذكاء الاصطناعي في الصحة موجّه لحلول قابلة للتطبيق في أفريقيا.

• التحضير لقمّة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي والصحة تحتضنها تونس سنة 2026.

• برمجة لقاءات ثنائية قريبة بين وزيري الصحّة بالبلدين لدفع المشاريع المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان التزامهما بتحويل هذه المبادرات إلى برامج تعاون ملموسة خلال الفترة القريبة القادمة، بما يخدم مصلحة البلدين ويُعزّز مكانة تونس كفاعل إقليمي في الصحة الرقمية.

