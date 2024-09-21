الاتفاق على الزيادة في أجور العاملين في قطاع النزل السياحية والمؤسسات الشبيهة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أن العاملين في قطاع النزل السياحية والمؤسسات الشبيهة سينتفعون بزيادات في الأجر تحتسب بأثر رجعي يعود الى غرة ماي 2024 وذلك تطبيقا لاتفاق ابرم بين الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية التابعة والجامعة التونسية للنزل.

وكشف الاتحاد، أن الزيادات شملت الزيادة في سلم الأجور بمبالغ تختلف حسب الأصناف كما تم الترفيع في منحة النقل وذلك بداية من غرة ماي 2024، مشيرا الى أنه سيتم الترفيع في مقدار منحة الحضور القارة ضمن أجور كل العمال في القطاع.

وقد تولى التوقيع على الاتفاق كل الأمين العام للمنظّمة الشغّيلة نور الدين الطبوبي والكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيّني عن الجانب النقابي ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درّة ميلاد عن اصحاب النزل. كما تولى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الامضاء على الأمر المتعلق باصدار الملحق التعديلي المتضمن للاتفاق.

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