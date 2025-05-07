الاتفاق على الزيادة في عدد عربات القطار لنقل الفسفاط إلى 230 عربة

اتفق وزير النقل، رشيد عامري، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، على العمل على زيادة عدد عربات القطار الناقلة للفسفاط لتصل إلى 230 عربة مع بداية شهر جوان 2025 و340 عربة مع بداية شهر جويلية المقبل حسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق، خلال جلسة عمل مشتركة التأمت أمس الاثنين بمدينة الصخيرة من ولاية صفاقس، على العمل على اختزال مدّة الشحن إلى 4 ساعات ومدّة التفريغ إلى 06 ساعات من قبل شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والعمل على تجسيم مقترح وزارة النّقل في تأمين عمليّات النّقل ليلا ربحا للوقت.

وخصصّت الجلسة للنظر في السبل الكفيلة بالترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية بما يمكّن من نقل أكبر كميات ممكنة من هذه الثروة الوطنية باعتبار ما يمثل هذا القطاع من أهمية للإقتصاد التونسي ودفع نسق التنمية

وحدد الوزيران يوم الإثنين 12 ماي 2025 كأجل لمعالجة الإشكال المتعلّق بجهر وادي كاف الدور على مستوى محطة ثالجة بالإضافة الى تكوين فريق يضمّ ممثلين عن وزارتي الإشراف والشّركات المعنيّة الثلاث للقيام ببرمجة أسبوعيّة للسّفرات وتأمين المتابعة الحينية لنشاط النّقل الحديدي للفسفاط ومشتقاته لإكسابه مزيدا من النجاعة والمردودية وتحقيق المؤشرات المضبوطة.

وأشاد وزير النقل بالمجهودات التي يقوم بها جل المتدخّلين لتأمين نقل الفسفاط بالنجاعة المرجوّة، مستعرضا في الوقت ذاته المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير النّقل الحديدي للفسفاط من خلال ما تمّ رصده من اعتمادات واستثمارات، كما دعا كافّة المتدخّلين إلى مزيد مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية خدمة للمصلحة العليا للبلاد.

وأبرز الوزير القيمة المضافة لاعتماد النّقل الحديدي في نقل الفسفاط باعتبار مزاياه التفاضلية من حيث الكلفة وربح الوقت والسّلامة والمقتضيات البيئية، مستعرضا الرؤية الإصلاحية للوزارة، في انسجام مع توجّهات الحكومة، بهدف النهوض بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والحفاظ على ديمومتها واسترجاع نسق نشاطها في مختلف المجالات الحيوية.

من جانبها، أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية التنسيق بين كل المتداخلين في منظومة الفسفاط قصد الترفيع في نسق الاستخراج والتثمين والتصدير وضمان الاستغلال الأمثل للمعدات مع الحرص على حماية سلامة الموارد البشرية والحفاظ على البيئة.

كما أكدت على أن المجهود الجماعي المذكور يتناسق مع قرارات وتوصيات المجالس الوزارية بخصوص برنامج استخراج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدة 2025-2028 خاصة وان شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي قد سجلتا تحسنا في نشاطهما.

كما شددت على ضرورة دعم شركة التونسية الهندية للأسمدة « تيفارت » لتتجاوز الصعوبات التي تمر بها.

وفي ختام الجلسة أكد الوزيران على أنّهما سيتولّيان متابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن كثب والإلتزام به وأنه عقد سلسلة من الإجتماعات في الأيام القادمة للتقييم ومعالجة الصعوبات.

وقد حضر الجلسة والي صفاقس، محمّد الحجري، والرؤساء المديرون العامون لكل من الشركات الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي الى جانب ثلة من الإطارات من الوزارتين ومن الشركات المذكورة

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