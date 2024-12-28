الاتفاق علي التمديد في فاعلية الاتفاقية القطاعية للصيادلة ابتداء من غرة جانفي 2025

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنّه تمّ يوم الجمعة، خلال جلسة عمل انعقدت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ، الاتفاق على إمضاء الملحق التعديلي للتمديد في فاعلية الاتفاقية القطاعية للصيادلة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الغرفة النقابية للصيادلة ابتداء من غرة جانفي 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار تعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين،

وانعقدت جلسة العمل بمشاركة إطارات الوزارة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي الغرفة النقابية للصيادلة يتقدّمهم الدكتور محمد زبير قيقة.

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