الاثنين القادم: انطلاق بيع القسط الثاني من الإشتراكات المدرسية والجامعية

تنطلق شركة نقل تونس، يوم الإثنين 22 جانفي 2024، في القسط الثاني من حملة بيع الإشتراكات المدرسية والجامعية، وفق ما أعلنت عنه الشركة في بلاغ أصدرته، الأربعاء.

وأكدت شركة نقل تونس تخصيص 122 مكتب بريد بإقليم تونس الكبرى لبيع هذه الإشتراكات المدرسية والجامعية موزعة على ولايات تونس (56 مكتبا) وأريانة (16 مكتبا) وبن عروس (30 مكتبا) ومنوبة (20 مكتبا) إضافة الى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

وأشارت إلى تركيز خمس نقاط لتأمين عمليات البيع وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الخامسة بعد الزوال، من الإثنين إلى الجمعة، ومن الثامنة صباحا الى الواحدة ظهرا يوم السبت.

وتتمثل نقاط البيع في الوكالة التجارية بالمروج 4 (الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6) والوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط « سليمان كاهية » بمنوبة والوكالة التجارية بمحطة « المرسى الشاطئ ». وتتواجد، أيضا، بكل من المركب الجامعي بمنوبة والمركب الجامعي بالمنار.

وستخصّص الشركة نقطة أخرى للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الإشتراكات عند وجود خطأ وذلك بمحطة « تونس البحرية » للخط « ت.ج.م ».

وأشارت الشركة الى إمكانية اقتناء هذه الإشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات، بالتوازي مع نقاط البيع المذكورة، من خلال موقع الواب: www.transtu.tn

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