الاثنين 25 أوت: انطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية



أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الخميس، لحرفائها من التلاميذ والطلبة بأن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2025/2026 في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين 25 أوت 2025. وستتمّ عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى عبر 151 مكتب بريد منها 130 مكتبا بولايات تونس (56) وأريانة (19) وبن عروس (35) ومنوبة (20) ) بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستوفر الشركة خمس نقاط لتأمين عمليات البيع وهي الآتية :

- الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6

- الوكالة التجارية بحي الخضراء

- الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة

- الوكالة التجارية بمحطة « المرسى الشاطئ »

- نقطة بيع بالمركب الجامعي بمنوبة : المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المـؤسسات

كما سيتم تخصيص نقطة بمحطة « تونس البحرية » للخط ت.ح.م للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات عند وجود خطأ.

وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات التجارية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال دون انقطاع و يوم السبت من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من نفس التاريخ ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقع الواب التالي :

www.ichtirak.poste.tn

ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 خدمة عدد 3 أو بالرقم الأخضر لشركة « نقل تونس » 80.100.345

كلمات البحث :اشتراكات;النقل