الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني

أعلن المحامي سمير ديلو ، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الجمعة، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني.

وكان الهاني قد أعلن في تدوينة له يوم أمس الخميس، أنه تم استدعاءه للحضور على الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بصفة ذي شبهة.

