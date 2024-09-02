الاحتفاظ بالمترشح للانتخابات الرئاسية العيّاشي زمّال لمدّة 48 ساعة

أعلن رمزي الجبابلي مدير الحملة الانتخابية للمترشح العيّاشي زمّال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الاثنين ، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بمنّوبة قد أذنت بالاحتفاظ زمّال لمدّة 48 ساعة .

وجرى اليوم الإثنين إيقاف المترشح للرئاسية العياشي زمال واقتياده من منزله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة (منوبة) من أجل شبهة « افتعال تزكيات »، وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء المحامي فوزي جاب الله.

وأوضح المصدر ذاته أنه وقع الاستماع للشاكين ولشقيق المترشح في مرحلة سابقة قبل إيقافه اليوم.

بدوره، قال رمزي الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال إن هذه الأبحاث تتعلق بقضية جديدة مازالت على مستوى منطقة الحرس الوطني، موضحا أنه لا علاقة بالقضايا السابقة.

بدورها كانت الناطقة الرسمية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة، سندس النويوي قد أفادت أنّ البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 أوت المنقضي يأتي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم « استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم »

يشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية تونس 2 قرّرت سابقا تأخير النظر في قضية ضد العياشي زمال وأمينة مال حزبه (عازمون) تعلقت بشبهات افتعال تزكيات إلى يوم 19 سبتمبر الحالي.

كما قررت الإفراج عن سوار البرقاوي، العضو في حركة « عازمون »، التي تم إيقافها على ذمة القضية، في الوقت الذي بقي فيه زمال في حالة سراح.

واتخذ القضاء تدابير احترازية ضد البرقاوي بإخضاعها لمراقبة إدارية ومنعها من مغادرة الدائرة الترابية مرجع نظر المحكمة.

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