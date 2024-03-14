الاحتفاظ بامرأة ورجل في ماطر وسوسة من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»

اخر تحديث : 14/03/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القبض على تكفيري يُدير صفحة على الفايسبوك تُمجّد الإرهاب وداعش

تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بماطر و مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم بنزرت من ضبط عنصر تكفيري من جنس الإناث مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل  » الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » و محكوم عليه بالسجن لمدة 48 سنة .
كما تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بسوسة و مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم سوسة من ضبط نفر محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » و محكوم عليه بالسجن لمدة سنتين .
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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