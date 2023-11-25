الاحتفاظ برضا شرف الدين

أعلن جمال حاجي، عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، بأنه تم الاحتفاظ بمنوبه في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، لفترة 5 أيام قابلة للتمديد بقرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد أن تم سماعه من قبل الفرقة الوطنية الاولى للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة.

وأضاف المتحدث في تصريح اليوم السبت، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم إعلام منوبه يوم امس الجمعة بأنه محل تفتيش في قضية متعلقة بجرائم مالية تعود الى سنة 2021، موضحا أن هذه القضية التي فتحت في اطار قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قد تم حفظها سنة 2021 .

واعتبر المحامي أن هذه القضية تطفو على السطح اثر قرار قاضي التحقيق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم أمس بإبقاء رضا شرف الدين في حالة سراح في قضية التآمر على أمن الدولة.

ويشار إلى أن قاضى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرر بعد الاستماع الى رجل الأعمال والسياسي رضا شرف الدين ، يوم امس الجمعة ، الإبقاء عليه في حالة سراح، وفق ما أفاد به المحامي، جمال حجي.

وكان شرف الدين قد تم إيقافه منذ يوم 10 نوفمبر الحالي، في إطار القضية المعروفة بقضية » التآمر على أمن الدولة » .

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