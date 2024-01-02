الاحتفاظ بسائق وزير الشؤون الاجتماعية

أعلنت سندس النويري الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة في تصريح لجريدة الصباح نيوز اليوم الثلاثاء، أن أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت ليلة أمس لأعوان مركز حوادث المرور بطبربة بالاحتفاظ بالسائق الخاص لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وذلك من أجل شبهة الجرح على وجه الخطأ والقتل على وجه الخطأ، على إثر حادث مرور خطير تعرض له الوزير يوم أمس وأدى إلى تسجيل حالة وفاة.

يذكر أن السيارة الادارية لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تعرضت مساء أمس الاثنين الى حادث مرور خطير على مستوى جهة المرناقية من ولاية منوبة، حيث توفي سائق السيارة التي اصطدمت بالسيارة الإدارية على عين المكان، فيما تعرض الوزير وابنته إلى جروح متفاوتة .

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