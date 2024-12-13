الاحتفاظ بـشخصين تورطا في الاتجار بالمنقولات الأثرية

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث، من إلقاء القبض على 2 أشخاص، بتهمة مسك وحيازة قطع أثرية.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 مجلدات وقطعة معدنية يشتبه في كونها أثرية كانا يعتزمان التفريط فيها بالبيع بالإضافة إلى حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية وسيارة يقع استغلالها في التنقلات.

وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار بالقطع الأثرية أو المساس بالتراث الثقافي الوطني

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