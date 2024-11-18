الاحتفاظ بـ 4 أشخاص لتورطهم في التلاعب ببيع بتة

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسليانة من الاحتفاظ بـ 4 أشخاص بعد استشارة النيابة العمومية، لثبوت تورطهم في التلاعب ببيع بتة منتوجات فلاحية بمركب فلاحي على ملك الدولة.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، حرصاً على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي

تحركات مشبوهة أو معلومات تفيد في كشف التجاوزات، وذلك بالاتصال على الرقم 71860135.

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