الاحتفاظ بـ 7 أشخاص ذوي شبهـة في تهريب المخدّرات

آلـت الأبحاث والتحريات المتعهّد بها من قبل الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع الوحدة المختصّة للحرس الوطني والوحدات التابعة لها، إلـى الاحتفاظ بـ 07 ذوي شبهـة في تهريب المخدّرات عبر الشريط الحدودي الغربي باتجاه التراب التونسي، 02 منهم تباعا محل 12 و08 مناشير تفتيش لفائدة جهات قضائيّة وأمنيّــة مختلفة لأجل جرائم إدارة عصابات إجراميّة لتهريب المواد المخدّرة والاتجار بها.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تــــمّ في إطار الأبحاث حجز 6 وسائل أشتبه في استغلالها في نقل وتهريب المواد المخدّرة.

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