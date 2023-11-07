الاحتفاظ بمروان المبروك

أعلن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك اليوم بشبهة جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا أن الموضوع في علاقة بشركة صادر في شأنها قرار بالمصادرة لكن المبروك يتصرف فيها وكأنه لا وجود لقرار المصادرة.

وأبرز المتحدث بأن الإحتفاظ بمروان المبروك جاء بناءً على شكاية تقدمت ضده من المكلف العام بنزاعات الدولة، وأفاد أن الإحتفاظ بـ5 أيام على ذمة الأبحاث قابلة للتمديد .

وأضاف المتحدث باسم المحكمة أنه قد تم تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني للبحث في الموضوع.

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