الاحتفاظ بمروج مخدرات في أريانة وحجز 28 صفيحة من القنب الهندي وكمية من الكوكايين

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، عن توفـّـر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة مفادها نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المواد المخدّرة.

بتعميق التحريات والأعمال الميدانية في نطاق عمليّة أمنية نوعيّــة تعهّدت بتنفيذها الوحدات المذكورة تم ضبط نفر وحجز 28 صفيحة من مخدر القنب الهندي، كمية من مخدر الكوكايين، أقراص مخدرة، علب سجائر تونسية معدة للإحتكار والمضاربة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط الغير قانوني.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما دعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التعاون والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاط مشبوه يتعلق بترويج المخدرات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.

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