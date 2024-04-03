الاحتفاظ بموظفين اثنين من الخطوط التونسية

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاربعاء، بالاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين لشركة الخطوط الجوية التونسية ويعملان حاليا بمطار المنستير قاما بالادلاء بشهائد مدلسة.

وصرح الناطق الرسمي للنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان النيابة العمومية بالقطب المذكور، اذنت للفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث للكشف عن الاطراف التي سهلت عمليات التدليس تلك وذلك في اطار تعهد تلك الفرقة بالبحث في شبهات الفساد ببعض الانتدابات والترقيات الوظيفية صلب الناقلة الوطنية.

ووفق محمد زيتونة، تبين للفرقة الامنية المذكورة أن الموظف الأول قدم شهادتين مدرسيتين صادرتين عن مؤسستي تعليم خاص بكل من القصرين و سوسة تبين انها مدلستين وفق ما اكده تباعا الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتعليم بالقصرين و الممثل القانوني للمندوبية الجهوية للتعليم بسوسة اللذين أكدا للمحققين ان الموظف المذكور لم يزاول تعليمه باي مدرسة تعليم خاص سواء في القصرين او سوسة .

اما الموظف الثاني محل التتبع، فقد أظهرت الابحاث التي قامت بها الفرقة الامنية أنه يعمل حاليا بالخطوط الجوية التونسية بنفس المطار وأنه ادلى بشهادة باكالوريا بها شبهة تدليس باعتبار ان سنة انتدابه تتوافق مع سنة حصوله على تلك الشهادة.

ومن المنتظر ان تتواصل الابحاث، وفق محمد زيتونة للكشف عن الجهات التي سهلت تلك العمليات.

وطالب الرئيس قيس سعيد الذي ادى زيارة غير معلنة قبل يومين الى مطار تونس قرطاح بـتطهير شركة الخطوط التونسية من الانتدابات التي لا تتوفر فيها الشرط القانونية، كاشفا عن وجود ما يناهز 137 شهادة مزورة لأشخاص تم إدماجهم في الشركة.

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