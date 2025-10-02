الاحتلال يقتاد أكثر من 40 سفينة لـ «أسطول الصمود» إلى أسدود.. و « ميكينو » تقترب من غـ.ز.ة

نقلت قناة « كان » للاحتلال خبرا مفاده بأنّ « جيش » الكيان نفّذ عمليات بواسطة وحدة « شييطت 13″ وسلاح البحر، وتمكّن حتى الآن من السيطرة على أكثر من 40 قارباً من « أسطول الصمود العالمي ».

وأضافت القناة بأنّ مئات المشاركين في الأسطول نُقلوا إلى ميناء أسدود، حيث يُخيَّرون بين « الترحيل الطوعي » أو الخضوع لإجراءات قانونية للترحيل القسري إلى بلدانهم، على أن يصلوا إلى الميناء ظهر اليوم.

كما لفت مراسل عسكري للاحتلال إلى أنّ 4 قوارب من الأسطول ما زالت عالقة في عرض البحر بسبب أعطال فنية ومشكلات في المحرك، مؤكّداً أنّه في حال عدم عودتها أو متابعة مسارها، فسيتم اعتقالها أو سحبها من قبل القوات الصهيونية.

وفي السياق، قالت وزارة خارجية الاحتلال إنّ أعضاء الأسطول « يتجهون بسلام » نحو ميناء أسدود، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم، مشيرة إلى أنّ وصولهم متوقّع قرابة الساعة 12:00 ظهراً.

وتواصل قوات الاحتلال عبر سلاح البحر والكوماندوس عمليات بحث واسعة في البحر، للتأكد من عدم تمكن أي سفينة من الوصول إلى شواطئ غزة.

كلمات البحث :أسدود;أسطول الصمود;احنلال;غزة