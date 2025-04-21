الادارة العامة للديوانة ونظريتها الليبية تتفقان على اعتماد آلية تواصل آنية لمكافة التهريب والجرائم الديوانية

تحوّل المدير العام للديوانة رفقة وفد من الإطارات الديوانية إلى مقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك الليبية حيث أشرف مع نظيره المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية على أشغال اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المشتركة، وقد أفرزت نتائج الاجتماع جملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين، وخاصة في ما يتعلق بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بمادة المنشأ ، كما تم تناول الجانب التكويني حيث سيتم تنفيذ عدد من الدورات التكوينية لصالح الأعوان والضباط من الجانبين بما يسهم في رفع المستوى المهني.

كما تم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل آنية بين الجانبين لمكافحة التهريب والجرائم الديوانية وذلك إلى جانب اعتماد وثيقة التسليم والاستلام عند إنجاز عمليات التوريد والتصدير والعبور مع إرفاق الوثائق ذات العلاقة.

كما تم التداول بخصوص مراجعة قائمة البضائع الأجنبية المستثناة من العبور من تونس إلى ليبيا وتم التطرق إلى الحرص على مزيد تفعيل آلية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير.

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