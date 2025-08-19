الاستحقاقات الثنائية بين تونس والأردن والقضية الفلسطينة أبرز محاور لقاء بوزارة الخارجية

مثلت الاستحقاقات الثنائية بين تونس والأردن والقضية الفلسطينة، أبرز محاور لقاء جمع، صباح اليوم الثلاثاء، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد،بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبد الله أبو رمان.

وأشاد كاتب الدولة أثناء اللقاء، بالعلاقات الممتازة التي تجمع تونس والأردن وبتنوّع مجالات التعاون بين البلدين، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ أصدته الوزارة.

كما شكّل اللقاء، وفق ذات البلاغ، فرصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما على الساحة الفلسطينية، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الكيان المحتلّ على قطاع غزة.

وتم، في هذا السياق، ابراز دعم البلدين الثابت للقضية الفلسطينية العادلة وجهودهما في التصدي للمخططات الصهيونية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

