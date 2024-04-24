الاستعداد لموسم الذروة محور اجتماع بوزارة السياحة

تابع وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، خلال الاجتماع الدوري مع الادارة المركزية للترويج بالديوان الوطني التونسي للسياحة، الاستعداد لموسم الذروة ومختلف العمليات الترويجية المبرمجة خلال الفترة القادمة.

واهتم الاجتماع، الذي التأم مساء الثلاثاء، خاصة بالبرنامج الترويجي الذي سينفذه الديوان الوطني التونسي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية في باريس وبما يمكّن من مواصلة النسق الإيجابي لتطور النشاط السياحي الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الأولى من سنة 2024.

وخصص الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيسة ديوان الوزارة والمدير العام للديوان، لمتابعة تنفيذ البرامج الترويجية والعمليات الإشهارية بالداخل والخارج والاستعداد للموسم السياحي الصيفي، وفق ما نقله بلاغ لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وشدد وزير السياحة على وجوب العمل على مزيد تطوير استراتيجية التسويق للسياحة التونسية واعتماد أساليب ترويجية مجددة ومزيد الحوكمة في العمليات الترويجية وكذلك التنسيق التام مع مختلف البعثات الدبلوماسية و الهياكل العمومية في الخارج. وأكد، في هذا الصدد، على وجوب العمل على تكثيف الاتصال الرقمي والتعاون مع صانعي المحتوى ومزيد العمل طبق أهداف نوعية لاستقطاب فئة جديدة من السياح داعيا إلى وجوب الحرص على إعداد وضبط رزنامة خاصة بالتظاهرات والبرامج التسويقية مع دراسة الجدوى والمردودية لكل تظاهرة وكيفية مساهمتها في تطوير السياحة التونسية.

وتمّ، خلال الاجتماع، استعراض أهم الأنشطة والعمليات الترويجية المنجزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، ومختلف العمليات الترويجية والإشهارية المبرمجة إلى نهاية سنة 2024 واستعرض الاجتماع مختلف الانشطة الترويجية التي تمت خلال الفترة الممتدة منن غرة جانفي إلى غاية 20 افريل الجاري، والتي تمثلت خاصة في المشاركة في 42 معرض دولي مختص في السياحة والسفر وتنظيم والمشاركة في 33 تظاهرة سياحية في الخارج.

كما تمت دعوة أكثر من 80 صحفيا وممثل لمختلف وسائل الاعلام الأجنبية لاكتشاف ما تزخر به تونس من مقومات سياحية وثقافية وحضارية وصناعات تقليدية الى جانب دعم عديد التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية ذات البعد السياحي (رياضية و ثقافية وعلمية،…).

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