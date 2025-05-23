الانتخابات التشريعية ببنزرت: هيئة الإنتخابات تعلن القبول الأولي لـ7 مترشحين

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية إنتظمت اليوم الجمعة 23 ماي 2025 بمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت ،انه تم عقب إنعقاد مجلس الهيئة اليوم بمقر الهيئة الفرعية ببنزرت، القبول الأولي لملفات سبعة أشخاص مترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بمعتمدية بنزرت الشمالية المقررة يوم 29جوان المقبل 2025 ،وهم على التوالي كل من عدنان العلوش ومحمود السيد ومحرز الغنوشي وفاطمة الربيعي وكمال قايدي وكمال شتوان وهشام العرفاوي .

ودعا بوعسكر عموم الناخبين إلى الاقبال على مراكز ومكاتب الاقتراع بكثافة والقيام بواجبهم الانتخابي خاصة وان الهيئة تولت ضبط كافة التحضيرات اللوجستية والبشرية الواجبة للغرض .

يشار أن عدد الناخبين من المسجلين للادلاء بأصواتهم بمناسبة فعاليات الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية المقررة نهار 29 جوان المقبل 2025 ، بلغ عددهم اجمالا حوالي 89631 ناخبا وناخبة ، و عدد العمادات ببنزرت الشمالية 12 عمادة تم فيها تخصيص 23 مركز اقتراع يضم اوليا 74 مكتب تصويت.

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