الانتخابات الرئاسية: الدستوري الحر يتقدم بطعنين للمحكمة الإدارية

قالت هيئة الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي إنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وجّهت قرارها برفض مطلب الترشح إلى الانتخابات الرّئاسية إلى المحامي عماد القريشي باسمه وأعطته “صفة المترشّح للانتخابات الرّئاسية”وليس موكّلا من رئيسة الحزب عبير موسي بإنابتها لإيداع ملفها لهذه الانتخابات ،معتبرة ذلك من باب الخطا

وأكّدت خلال ندوة صحفية اليوم الخميس أنّها قدّمت طعنا لدى المحكمة الإداريّة في قرار الهيئة و”تطالب بالغائه” وتعتبر “أنّ رئيسة الحزب عبير موسي مازالت مترشّحة للانتخابات الرّئاسية بموجب وصل الاستلام من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنّ قرار رفض مطلب الترشح وجّه للمحامي القريشي واعتباره صفة هو المترشّح”

وقال المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدّفاع،”أنّ هيئة الانتخابات أسندت صفة المترشّح إلى المحامي عماد القريشي ووجّهت له بالتّالي قرار رفض مطلب “ترشحه”لعدّة أسباب وهي عدم تقديم تزكيات وعدم تقديم الضمان المالي والبطاقة عدد3 ،في حين أنه ينوب عبير موسي”

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا

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