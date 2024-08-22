الانتخابات الرئاسيّة 2024: المحكمة الإدارية تتلقى أربعة طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة

شرعت المحكمة الإدارية، اليوم الخميس، في عقد الجلسات العامة الخاصة بقضايا نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الثانى ، والتى يبلغ عددها 6 قضايا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة فيصل بوقرة، في تصريح ل(وات)، بأنّ المحكمة عقدت جلسة عامّة قضائيّة اليوم بخُصوص قضيّتيْن منشورتيْن لديها، تهمّان ناجي جلّول وعبد اللّطيف المكّي، وحدّدت تاريخ التّصريح بمنطوق ومآل الحكميْن يوم الثّلاثاء القادم 27 أوت الجاري.

وأضاف أنّ المحكمة تلقت اليوم، 4 طعون استئنافيّة ضدّ الأحكام الابتدائيّة تَقدّم بها منذر الزنايدي وعماد الدّايمي والبشير العوني وعبير موسي.

وبيّن أنّه تمّ تحديد جلسة مرافعة في الغرض يوم الأحد 25 أوت الجاري، على ألّا يتجاوز تاريخ التّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام يوم الجمعة 30 أوت على أقصى تقدير.

كما أفادت المحكمة في بلاغ لها اليوم، بأنّها سوف تنشر نُسَخْ الأحكام على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي.

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